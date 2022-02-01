В Красноярском крае почти 25 000 человек лечатся от коронавируса на дому

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В Красноярском крае более 20 000 взрослых и 4 500 детей лечатся от коронавируса на дому, в больницах находятся около 2800 взрослых и 145 детей. Такие данные во время Президиума озвучил заместитель председателя Правительства региона Алексей Подкорытов.

Сейчас в регионе зафиксировано два штамма ковида – «дельта» и «омикрон». Во всех стационарах уже развернуто необходимое количество коек для тяжелых пациентов. Также создан запас реагентов и тест-систем. В больницах постоянно пополняется запас кислорода – его нехватка не зафиксирована ни в одном лечебном учреждении.

Также увеличат количество операторов в колл-центре по противодействию коронавирусной инфекции (номер 122). Также работают отдельные линии в поликлиниках и больницах края. Всего в этой работе задействованы 429 операторов. Не дожидаясь поступления федеральных средств, решено закупить дополнительные препараты для лечения пациентов на дому. Развозить лекарства по поликлиникам начали уже сегодня.