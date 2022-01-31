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Общество31 января 2022 17:42

Три детских поликлиники в Красноярске перевели на семидневку

Медучреждения перепрофилировали для приема инфекционных больных
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Три детских поликлиники в Красноярске перевели на семидневку

Три детских поликлиники в Красноярске перевели на семидневку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медучреждения перепрофилировали для приема инфекционных больных В Красноярске три детских поликлиники перепрофилировали для приема инфекционных больных. Там оборудованы входы для тех, кто поступает с симптомами ковида. Все медучреждения расположены на территории Советского района. Первое — на Партизана Железняка, 9а, второе — на Урванцева, 30а и третье — на Солнечном бульваре, 7.

Как сообщили в региональном правительстве, сейчас в госпиталях края есть необходимый запас коек для новых пациентов. Кислород также имеется.

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