Три детских поликлиники в Красноярске перевели на семидневку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медучреждения перепрофилировали для приема инфекционных больных В Красноярске три детских поликлиники перепрофилировали для приема инфекционных больных. Там оборудованы входы для тех, кто поступает с симптомами ковида. Все медучреждения расположены на территории Советского района. Первое — на Партизана Железняка, 9а, второе — на Урванцева, 30а и третье — на Солнечном бульваре, 7.

Как сообщили в региональном правительстве, сейчас в госпиталях края есть необходимый запас коек для новых пациентов. Кислород также имеется.