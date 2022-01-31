Губернатор Красноярского края предложил предприятиям отправлять сотрудников на удаленку Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс посоветовал всем компаниям, кто может работать в дистанционном режиме, отправить сотрудников на удаленку. По словам главы региона, это будет удачной мерой в борьбе с пандемией ковина на пике пятой волны. Своим мнением он поделился на заседании краевого правительства.

—Для того чтобы не допустить парализации учреждений, в том числе бюджетных, там, где это возможно, нужно использовать режим работы в дистанционной форме, — отметил глава региона.

Школы и детские сады также могут отправить всех по домам. Решение должно быть принято руководителями учреждений.