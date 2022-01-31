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Здоровье31 января 2022 17:24

Губернатор Красноярского края предложил предприятиям отправлять сотрудников на удаленку

Всех, кто может работать дистанционно, он призвал оставаться дома, чтобы не позволить ковиду развиваться
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Губернатор Красноярского края предложил предприятиям отправлять сотрудников на удаленку

Губернатор Красноярского края предложил предприятиям отправлять сотрудников на удаленку

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс посоветовал всем компаниям, кто может работать в дистанционном режиме, отправить сотрудников на удаленку. По словам главы региона, это будет удачной мерой в борьбе с пандемией ковина на пике пятой волны. Своим мнением он поделился на заседании краевого правительства.

—Для того чтобы не допустить парализации учреждений, в том числе бюджетных, там, где это возможно, нужно использовать режим работы в дистанционной форме, — отметил глава региона.

Школы и детские сады также могут отправить всех по домам. Решение должно быть принято руководителями учреждений.

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