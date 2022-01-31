В красноярском Академгородке произошло убийство Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Красноярске местная жительница скончалась в больнице от побоев. 29-летняя девушка была забита металлической палкой из-за ревности своего мужчины. О произошедшем сообщили в региональном следкоме.

Все произошло 22 января ночью. Девушка была в гостях у общих знакомых. Компания выпивала.

- Будучи недовольным присутствием женщины в квартире у приятелей мужчина взял железную палку и нанес сожительнице множественные удары по голове, телу, рукам и ногам. После этого, злоумышленник вместе с женщиной уехал в их квартиру по месту проживания в городе Красноярске, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спустя два дня девушке стало заметно хуже. Мужчина привез ее в больницу, сказал, что та получила побои на улице. От кого -не знает. Врачи пытались спасти пострадавшую, но им этого не удалось.

Мужчину задержали, доказательств его вины было немало. В итоге он во всем признался.