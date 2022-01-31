За убийство инспектора охотнадзора и его друга жителю Манского района дали 15 лет колонии строгого режима

В августе 2020 года маленькую деревушку Нововасильевку в Манском районе потрясло громкое преступление – был убит 37-летний инспектор охотнадзора, сотрудник министерства экологии и рационального природопользования края. И вместе с ним 36-летний друг. Подозрение пало на 58-летнего местного жителя, с которым у охотоведа были натянутые отношения. Следователям удалось доказать его вину в двойном убийстве, в угоне мотоцикла и незаконном хранении оружия и боеприпасов. И вот суд вынес приговор: с учетом позиции обвинения мужчина будет отбывать 15 лет колонии строгого режима.

Мнение жителей Нововасильевке, а их там живет всего четыре десятка человек, разделились. Одни утверждали, что осужденный и мухи бы не обидел, если бы в тот роковой день 4 августа 2020 года охотовед и его приятель в состоянии алкогольного опьянения не явились к нему домой с угрозами на разборки. Другие считают, что мужчина занимался браконьерством и не раз был предупрежден о наказании.

Но факт остается фактом. В суде было установлено, что осужденный расправился с двумя мужчинами: сначала стрелял, потом нанес удары отверткой. Это было возле его дома. Затем он загнал к себе во двор мотоцикл охотинспектора, на котором тот приехал. Загрузил тела в свою машину и вывез за деревню, где и сбросил их в реку. Нашли тела спустя неделю.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в пользу родственников потерпевших с подсудимого взыскан причиненный моральный вред в размере 2,5 миллионов рублей совокупно. Приговор не вступил в законную силу и у сторон защиты и обвинения есть время его обжаловать.