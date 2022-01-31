В Дивногорске 10-летний школьник на санках скатился под машину. Фото: пресс-служба ГИБДД

В Дивногорске 10-летний мальчик получил травму, катаясь на санках по проезжей части. А ведь все могло бы завершиться намного хуже, видимо, мальчик в рубашке родился. В пресс-службе ГИБДД рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что ЧП произошло накануне, 30 января, в гаражном районе.

Отец школьника занимался делами в своем гараже, совершенно не обращая снимания на сына. А тот развлекался, скатываясь на санках по склону. Внезапно он увидел автомобиль на повороте между гаражными боксами, пытался остановиться, не успел – ударился плечом о правое заднее колесо машины.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут проверку по факту того, что отец халатно отнесся к своим обязанностям беречь и воспитывать ребенка. А в целом дорожные полицейские в очередной раз напоминают, насколько это опасные забавы – санки, если кататься на них на необорудованных горках.