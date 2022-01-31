ВТБ: россияне увеличили онлайн-активность в январе

Клиенты ВТБ стали на 20% чаще использовать мобильное приложение и интернет-банк на фоне распространения новой волны коронавируса. Одновременно доля цифровых продаж популярных розничных услуг ВТБ приблизилась к 50%.

В январе 2022 года клиенты ВТБ оформили дистанционно почти каждый второй из самых популярных розничных продуктов, включая кредиты, срочные вклады, брокерские счета, страховки и другие услуги. По сравнению с январем 2021 года доля цифровых продаж выросла с 37% до 49%.

Доля депозитов, оформленных через ВТБ Онлайн, в январе составляет около 65%, цифровых кредитов – 38%, онлайн-зачислений средств до востребования – 50%.

В среднем в январе пользователи ВТБ Онлайн заходили в приложение или интернет-банк 5 раз в неделю, что на 21% больше, чем год назад. Кроме операций по оформлению продуктов, клиенты активно совершают платежи и переводы, проверяют баланс счетов, заказывают справки, отправляют заявления на государственные услуги.

«Переходя на «удаленку», многие клиенты предпочитают решать все повседневные финансовые вопросы с помощью цифровых сервисов, поэтому объемы цифровых продаж стабильно растут. Важно, что получать услуги в мобильном приложении могут не только действующие клиенты ВТБ, но и все россияне – для этого можно подключиться к «лёгкой версии» нашего мобильного банка, моментально зарегистрироваться и совершать привычные операции на сумму до 15 тысяч рублей», — комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент Банка ВТБ ПАО.