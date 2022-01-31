За сутки в Красноярском крае зарегистрировали 1423 новых случая COVID-19 Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба в Красноярском крае на 31 января 2022 года зафиксировано 187 765 случаев COVID-19. Это показатель с начала пандемии. А за минувшие сутки – 1423 новых случая. Наибольший суточный прирост отмечен в Красноярске – 459, в Ачинске – 129, Минусинске – 39, Канске – 38, Шарыпово – 58, Енисейске – 53 и Енисейском районе – 57, Абанском районе – 46, Лесосибирске – 37.

Специалисты предупреждают, что новый штамм под названием «омикрон» по своим симптомам напоминает обычные острые респираторно-вирусные заболевания. Поэтому статистика может быть с погрешностью. Но объективно количество госпитализированных в ковидные госпитали, а таких за сутки в крае – 101 человек.

Под медицинское наблюдение взят 4 891 контактный человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 854 596, из них за последние сутки 14 940. На лечении находятся 9617 пациентов. Выздоровело с начала пандемии 168 673 человек, в том числе за минувшие сутки 601. Скончались 9 475 пациентов, в том числе 18 за минувшие сутки.