Клиенты НПФ ВТБ могут пополнять пенсионные счета через СБП

ВТБ Пенсионный фонд (входит в Группу ВТБ) предоставляет клиентам возможность внести средства на пенсионные счета через Систему быстрых платежей (СБП). Пополнение по QR-кодам возможно в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения.

Оплата по QR-кодам доступна не только в сервисе НПО-Онлайн или в мобильном приложении при заключении договора НПО или перечислении очередного пенсионного взноса, но и в «Личном кабинете» клиента на сайте фонда. При выборе в меню способа оплаты «QR-код СБП» клиент переходит в свой онлайн-банк и может осуществить перевод, при этом реквизиты его пенсионного счета указываются автоматически.

Для совершения операций банк плательщика должен быть подключен к Системе быстрых платежей и предоставлять своим клиентам возможность выполнения С2В-операций по QR-коду. Лимиты на переводы через СБП каждый банк устанавливает самостоятельно, узнать можно в их приложениях или на сайте кредитных организаций.

Система быстрых платежей разработана Банком России и АО «Национальная система платежных карт». Банк России является оператором и расчетным центром системы, а НСПК — операционным платежным и клиринговым центром. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 банков, их перечень можно посмотреть на официальном сайте СБП.