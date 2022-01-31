На севере Красноярского края чиновник заплатил 4,6 миллиона рублей за пыльную дорогу. Фото: пресс-служба прокуратуры

Глава сельского поселения Караул, что находится на Таймыре, в скором времени будет перед судом объяснять, почему он растратил огромную сумму из бюджета. Более 4,6 миллиона рублей ушли в руки нечестных подрядчиков. Произошло это еще летом 2020 года, но если чиновник надеялся, что про это никто не дознается, то сильно ошибся. Нагрянула прокурорская проверка, а следом за ней и уголовное дело.

В 2020 году администрация Караула заключила договор на устройство временных подъездных путей и проездов в поселок Носок (входит в состав сельского поселения Караул). Подрядчик должен был завершить работы до 31 августа. Но затянул с этим. А в декабре принес на подпись акты приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат. На бумаге дорога была сделана, а реальности – нет. И чиновник об этом знал. Однако документы подписал. После чего на счета подозреваемого и его знакомых – руководителей подрядной и субподрядной организаций незаконно были перечислены из бюджета более 4,6 миллиона рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвиняемый временно отстранен от занимаемой должности. Что касается двух субподрядчиков, их уголовное дело находится в стадии судебного производства. Кстати, дорога так и не достроена.