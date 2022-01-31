В Красноярске поликлиники временно прекращают плановый прием пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске больницы и поликлиники прекращают плановый прием пациентов. Это временная вынужденная мера, связанная с быстрым массовым распространением коронавируса. Причем решение принимает каждое медицинское учреждение в зависимости от ситуации. А ситуация сейчас складывается не лучшим образом. Красноярцы жалуются на огромные очереди, в которых приходится сидеть часами, чтобы попасть на прием.

Во-первых, большим потоком идут те, кому требуется неотложная помощь. У них симптомы одинаковые – температура, насморк, боли в горле – на первый взгляд не отличишь, где ОРВИ, а где новый штамм коронавируса. А во-вторых, болеют и сами медики. Несмотря на то, что они вакцинированы от ковида, они еще находятся на передовой.

То же самое касается и больниц. Все зарезервированные под ковидный госпиталь койки готовы развернуться в случае необходимости. Однако, когда речь идет об экстренных показаниях к госпитализации, пациентов примут.