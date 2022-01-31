В 2021 году выросли налоговые отчисления Богучанской ГЭС в бюджеты всех уровней

Гидроагрегаты БоГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

АО «Богучанская ГЭС» увеличило выплату налогов в 2021 году. Станция выплатила в бюджеты всех уровней 6 млрд 943,68 млн рублей. Это на 63,96 млн рублей больше, чем по итогам 2020 года. В течение года Богучанская ГЭС произвела 17 млрд 237,5 млн кВт•ч электроэнергии, в том числе в четвертом квартале 4 млрд 716,8 млн кВт•ч. В декабре 2021 года выработка составила 1 млрд 719,46 млн кВт•ч, что является вторым результатом за время эксплуатации станции.

Гребень Богучанской ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

В бюджет Российской Федерации в 2021 году Богучанская ГЭС перечислила 4 млрд 200,1 млн рублей, что на 138,5 млн больше, чем годом ранее. Станция увеличила отчисления по налогу на прибыль организаций, водному налогу, плату за пользование водными объектами и т.д. В бюджет Красноярского края перечислено 2 млрд 550 млн рублей, в местный бюджет 16,5 млн. Во внебюджетные фонды – 176,89 млн рублей.

В прошедшем году гидрологическая обстановка на Енисейском и Ангарском каскаде ГЭС была сложной. Весенне-летний паводок 2021 года в бассейне Енисея был вызван проливными дождями и одновременным таянием снега в горах. Приток воды оказался самым большим на Енисее за весь период ведения наблюдений с 1903 года. Приток в озеро Байкал в июне составил 5500 м³/с (110% от нормы), в июле – 7200 м³/с (148%), в августе – 5800 м³/с (136%). Приток в Братское водохранилище в течение августа превышал 10060 м³/с, его уровень впервые за многие годы превысил отметку нормального подпорного уровня 402 м. В соответствии с распоряжениями Енисейского бассейнового водного управления (Росводресурсы) ГЭС приняли участие в сдерживании паводка, используя при необходимости эксплуатационные водосбросы.

В машинном зале станции Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, коллектив Богучанской ГЭС успешно выполнил все задачи по регулированию паводка и обеспечению навигации, осуществил программу текущих ремонтов основного оборудования и обучения персонала. В марте 2021 года станция произвела 1 млрд 798 млн кВт•ч, установив рекорд выработки за один месяц. 16 октября в соответствии с требованиями энергосистемы по заданию ОДУ Сибири на Богучанской ГЭС были загружены 8 гидроагрегатов, которые произвели 62,463 млн кВт•ч – максимальный результат за одни сутки. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 31 декабря 2021 года Богучанская ГЭС произвела 118 млрд 601,9 млн кВт•ч.