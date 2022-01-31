Половина заболевших коронавирусом в Красноярском крае заразилась «омикроном» Фото: Мария ЛЕНЦ

У половины новых заболевших коронавирусом за минувшую неделю в Красноярском крае выявлен новый штамм «омикрон». Такую информацию озвучил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Этот штамм отличается от предшественников. Во-первых, он более контагиозен. То есть распространяется быстрее, цепляется сильнее, а инфицированный человек становится заразен уже в первые сутки. Во-вторых, болеют им не только взрослые, но и дети. Но при этом течение болезни протекает быстрее и легче, а у многих симптомы напоминают ОРВИ.

Добавим, что «омикрон» теперь выявляют и в Красноярске, этим занимаются специалисты федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Они определяют, какая разновидность коронавируса у человека – «омикрон» или «дельта». С учетом этого и назначается лечение. Также главный санитарный врач Красноярского края призвал работодателей по возможности перевести своих сотрудников на удаленные режим работы.