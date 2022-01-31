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Происшествия31 января 2022 4:34

Жительница Дудинки отбилась от напавшего на нее грабителя

За неудачную попытку ему придется отсидеть полгода
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Дудинки отбилась от напавшего на нее грабителя

Жительница Дудинки отбилась от напавшего на нее грабителя

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Дудинки отбилась от напавшего на нее на улице грабителя. Бесстрашная северянка оказала такой отпор, какого молодой человек даже не ожидал от нее. И в результате ретировался. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Случилось это в минувшем году. Женщина возвращалась домой с работы ночью, когда из темноты к ней выскочил грабитель, ухватился за сумку и дернул, что было силы. Но жертва оказалась не из робкого десятка. Удерживая сумку, она оказала активное сопротивление и что было сил закричала. Ей – 56 лет, ему, как потом выяснилось, 31 год, по сути годится в сыновья, однако отступил – испугался и сбежал.

Женщина решила, что не спустит это на тормозах. Во-первых, она перепугалась до полусмерти. Во-вторых, грабитель ведь может напасть еще на кого-нибудь. Поэтому пришла в полицию и написала заявление. Нападавшего задержали, оказалось, что нигде не работает. Теперь суд определил ему наказание – 6 месяцев колонии. А после у него будет 6 лет и 10 месяцев испытательного срока.

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