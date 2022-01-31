В Красноярском крае работодателей просят перевести сотрудников на удаленку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае работодателей просят перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, насколько это возможно. Это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Статистика на воскресенье 30 января – 1405 новых случаев за сутки. По словам главного санитарного врача края Дмитрия Горяева на прошедшей неделе рост составил 2,3 раза. Причем среди всех возрастных групп.

Если раньше большая доля заболевших была в возрасте 30-49 лет и старше, то теперь все больше заболевших детей 7-17 лет. При этом, отметил глава регионального Роспотребнадзора, значимого роста числа госпитализированных не зафиксировано. То есть оправдываются прогнозы врачей: новый штамм «омикрон» более заразен, но несет менее тяжелые последствия.

Вместе с тем специалисты констатируют: официальная статистика не отражает точную картину эпидемиологической ситуации, потому что симптомы при новом штамме коронавируса сходны с обычным ОРВИ и многие попросту не обращаются в больницу. Поэтому необходимо ориентироваться и на другие показатели, например, отталкиваться от количества госпитализированных.