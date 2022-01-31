В Ачинске у женщины изъяли 1,5 килограмма таблеток для похудения. Фото: пресс-служба полиции

В Ачинске полицейские изъяли крупную партию таблеток для похудения у местной жительницы, которая незаконно их распространяла по выгодной для себя цене. При обыске на ее квартире оперативники обнаружили 106 банок и коробок с препаратами, это около 1,5 килограммов. Экспертиза подтвердила, что в них содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин.

Поясним: это вещество запрещено для свободного оборота на территории России и в ряде стран, поскольку вызывает серьезные побочные эффекты для организма, порой приводит к необратимым последствиям. В России такие вещества назначаются врачами в исключительных случаях, а в аптеках они продаются по рецепту. Но зато популярны на черном рынке.

32-летняя жительница Ачинска призналась, что приобретала таблетки через интернет в другой стране. А затем продавала в разные регионы. Раньше это называлось спекуляцией, теперь – «бизнесом». Одна клиентка из Ямало-Ненецкого округа подвела бизнес-вумен: не получила посылку. И посылка вернулась назад, на адрес отправительницы. Это произошло в начале января. А дальше начались неприятности – визит полиции, уголовное дело. И получить она может до 8 лет лишения свободы по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».