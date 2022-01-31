В Красноярске обстреляли окна жилого дома в Scandis с 13 по 15 этажи. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярске обстреляли окна высотки в новом жилом комплексе «Скандис». Информация изначально появилась в «инстаграме» scandis24. Сообщалось, что повреждено остекление окон лоджий и эркера с 13 по 15 этаж с внешней стороны на Авиаторов, 4 е. Случилось это ранним утром в воскресенье, 30 января. К счастью, никто не пострадал, делом занялась полиция.

В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что начали проверку по данному факту. Стрелявшего вычислили – им оказался хулиган-переросток 2004 года рождения. Молодой человек жил в высотке напротив и стрельбу, по всей вероятности, вел из своей квартиры. Его доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств. Оружие изъяли – это пневматический пистолет. Стрельбу он вел пластмассовыми пулями, ударная сила у них достаточно велика, чтобы причинить вред человеку. По результатам проверки будет понятно – возбуждать уголовное дело или нет. Но возместить затраты на ремонт окон наверняка придется – это уже в рамках гражданского судопроизводства по заявлению владельцев разбитых окон.