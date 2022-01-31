В Красноярске на улице сгорела иномарка. Стоп-кадр видео

В Красноярске сгорел автомобиль, это случилось накануне, 30 января, на улице Октябрьской, в Советском районе. По информации регионального управления МЧС сообщение на телефон экстренной службы поступило около 20 часов. Пожарно-спасательное подразделение выехало на загорание легкового автомобиля Daihatsu Pyzar. Приехали быстро, но сам по себе автомобиль горит очень быстро, за считанные минуты выгорает полностью. Так что спасать там было нечего – потушили то, что осталось. В 20:13 часов огонь полностью ликвидировали.

На видео, которое было снято на камеру наружного наблюдения, видно, как автомобиль остановится на дороге перед светофором, а спустя секунды у него вспыхнуло под капотом. Водитель выскочил из салона, тут же к горящей машине стали сбегаться другие водители, но их попытки как-то повлиять на ситуацию не увенчались успехом. К счастью, никто не пострадал. Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. По словам водителя – загорелась проводка. Останки автомобиля с дороги убрали.