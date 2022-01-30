В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 405 человек

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30 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 1 405 человек – это самой большой показатель с начала пандемии. Впервые за все время суточный прирост заболевших превысил тысячу чкловек. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 186 342 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса еще 529 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 168 072 пациента.

Число летальных случаев от ковида снижается. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 12 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 437 пациентов. Госпитализировано 111 человек.

- Под медицинское наблюдение взято 4 873 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 839 656, из них за последние сутки 19 497, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.