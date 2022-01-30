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Происшествия30 января 2022 10:01

Красноярцам напомнили, как действовать при заносе автомобиля на зимних дорогах

Инспекторы ГИБДД обращают внимание, что чаще всего автомобили заносит при выходе из колеи, обгонах и перестроении назад в полосу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярским автолюбителям напомнили, как нужно действовать при заноса машины на зимних дорогах. Как сообщили в ГИБДД, регулярно авто заносит при выходе из колеи, обгонах и перестроении назад в полосу.

Самое главное:

-не тормозить резко

-закрутить руль в ту сторону, куда заносит автомобиль, а не в обратную

-смотреть в точку, куда вы хотите вырулить автомобиль, а не куда вас заносит

-попробовать перейти на повышенную передачу, если автомобиль с механической коробкой передач

-на переднем приводе немного нажать на педаль газа, а на заднем приводном автомобиле, напротив, несколько раз, прерывисто нажать на тормоз.

Молодым водителям стражи порядка рекомендуют перед выездом на трассу в зимний период потренироваться на автополигонах, отработать заносы для того, чтобы почувствовать поведение своего автомобиля и попробовать несколько раз из них вырулить

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