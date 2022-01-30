Житель Красноярска может получить 6 лет колонии за потраченные 9000 рублей с чужой карты

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В Красноярске 25-летний житель города может получить 6 лет колонии за то, что потратил почти 9 000 рублей с найденной карты. Как сообщает в МВД, заведено уголовное по статье «Кража».

К полицейским за помощью обратился житель микрорайона «Северный», у которого неизвестный списал с карты почти 9 000 рублей. Оказалось, что мужчина её потерял, а ранее судимый горожанин её нашел. Он рассчитывался ею в разных магазинах города.

В ближайшее время суд рассмотрит материалы уголовного дела по статье «Кража». Если 25-летнего мужчину признают виновным, то ему грозит до 6 лет колонии.