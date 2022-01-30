Мэр Уяра написал заявление в полицию на раскритиковавшего город красноярца

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска Алексей раскритиковал достопримечательности Уяра в соцсетях, за что получил от мэра города заявление в полицию. Как сообщает «ТВК», глава Уяра считает, что красноярец оклеветал администрацию города посчитав, что они растрачивают бюджетные средства.

Как рассказал сам Алексей, он родился в Уяре и периодически туда приезжает. В этот раз он привез своего сына в гости к бабушке, решил сводить на городскую ёлку. То, что он там увидел, поразило его до глубины души. Он назвал Уяр дырой, а виды города – кринжовой картинкой. Также посоветовал горожанам не молчать о проблемах, а указывать на них властям и требовать у администрации отчеты о проделанной работе, в том числе и потраченных финансах.

Такой поворот событий уже не устроил главу Уяра Валерия Прищепко. Он написал на Алексея заявление в полицию о клевете. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.