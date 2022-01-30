Красноярский дворник, чистящий машины от снега, был признан лучшим в 2021 году

Красноярский дворник Боиржон за работой. Фото: скриншот из видео xeniya_sargsyan

Красноярский дворник, ставший популярным в соцсетях благодаря видео, где он чистит машины жильцов от снега, был признан лучшим среди своих коллег в 2021 году. Об этом рассказала администрация Красноярска.

Оказывается, во время конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска», также награждали и дворников города, которые лучше всех исполняют свою работу. Первое место занял Боиржон Жураев, работающий в микрорайоне «Покровский».

Напомним, что 26 января красноярский дворник Боиржон Жураев стал знаменитым, причем не только в городе, но и во всей стране. По соцсетям в считанные часы разошлось видео, снятое жителями микрорайона Покровский.

На кадрах мужчина с помощью воздушной пушки чистит от снега автомобили, припаркованные во дворе дома на Караульной, 38. Пользователей соцсетей восхитил поступок дворника, ведь каждый автомобилист знает, что чистка машины от снега зимой – занятие, отнимающее много сил, времени и нервов. А тут на тебе – бесплатная чистка, да еще бесконтактная – сибирскому водителю мало надо для счастья.

Уже 27 января стало известно имя героя – им оказался Боиржон Жураев, работающий в УК «Покровские ворота» уже 10 лет.

Любимец соцсетей скромничает, по его мнению, ничего особенного в его поступке нет, но добавил, что жители ценят его труд и даже угощают старательного работника.