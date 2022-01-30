Житель Красноярского края получил 6 месяцев колонии за неудачную попытку грабежа

Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края 6 месяцев колонии получил 31-летний местный житель за неудавшуюся попытку грабежа. Как сообщили в МВД, также мужчине назначен испытательный срок 6 лет и 10 месяцев.

Все произошло в Долгано-Ненецком районе, 56-летняя жительница поздно ночью возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный. Мужчина пытался выхватить сумку, но женщина оказалась не из робкого десятка. Она стала отбиваться от грабителя и звать на помощь. Преступник решил не продолжать ограбление и сбежал. Но, через некоторое время, сотрудники полиции его нашли.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Дудинский районный суд, рассмотрев материалы расследования, приговорил 31-летнего жителя Дудинки к лишению свободы на 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 6 лет и 10 месяцев.