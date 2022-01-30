В Минусинске массово проверят предприятия из-за смога

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске специалисты из министерства экологии массово проверили предприятия из-за серьезного смога в городе. Как сообщает правительство края, за два дня проверили девять предприятий, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха.

Для того, чтобы отбирать пробы промышленных выбросов, минэкологии задействовали передвижную эколабораторию. Замеры провели на 5 объектах и их дымящих трубах.

Специалисты также проверили соблюдение требований природоохранного законодательства на объектах. Самые популярные нарушения - отсутствие газоочистного оборудования или его ненадлежащее эксплуатирование, не постановка на учет объектов негативного воздействия, отсутствие инвентаризации источников негативного воздействия, складирование золы на земельный участок.

Результаты проверки будут переданы в прокуратуру.