Прокуратура проводит проверку по факту гибели двоих детей в пожаре в Норильске. Фото: прокуратура Красноярского края

29 января в норильском районе Талнах на Бауманской при пожаре погибли двое детей, еще один – пострадал. В красноярской прокуратуре сообщают, что по факту трагедии началась проверка. Следователи же завели уголовное дело.

Фото: прокуратура Красноярского края

Напомним, что днем в квартире, расположенной на 9 этаже произошло возгорание на площади 12 квадратных метров. В огне погибли два мальчика 3 и 5 лет, еще один ребенок смог спастись, выбежав на балкон. По данным СК ему 15 лет, прокуратура же передает, что пострадавший 2006 года рождения. Он госпитализирован. Родители в момент пожара были на работе.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам»:

Фото: прокуратура Красноярского края

- Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Красноярского края, - сообщают в ведомстве.