Мошенники обманули жительницу Красноярского края при покупке новогодней елки. Фото: МВД по Красноярскому краю

Мошенники обманули жительницу Таймыра, решившую дистанционно приобрести элитную новогоднюю елку. Заявление в полицию она написала лишь через месяц после того, как отдала деньги

Северянка увидела в интернете объявление о продаже новогодней елки класса «люкс» по очень выгодной цене – 8,5 тысяч рублей. Женщина решила, что такое предложение игнорировать нельзя и оформила покупку.

Однако в назначенный день елка доставлена не была. Женщина попыталась связаться с продавцом, но все попытки оказались тщетны. Прождав еще пару недель северянка все же решила написать заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщают в МВД по Красноярскому краю.