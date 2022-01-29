Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 9:18

Мошенники обманули жительницу Красноярского края при покупке новогодней елки

Ждала елку почти месяц
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мошенники обманули жительницу Красноярского края при покупке новогодней елки. Фото: МВД по Красноярскому краю

Мошенники обманули жительницу Красноярского края при покупке новогодней елки. Фото: МВД по Красноярскому краю

Мошенники обманули жительницу Таймыра, решившую дистанционно приобрести элитную новогоднюю елку. Заявление в полицию она написала лишь через месяц после того, как отдала деньги

Северянка увидела в интернете объявление о продаже новогодней елки класса «люкс» по очень выгодной цене – 8,5 тысяч рублей. Женщина решила, что такое предложение игнорировать нельзя и оформила покупку.

Однако в назначенный день елка доставлена не была. Женщина попыталась связаться с продавцом, но все попытки оказались тщетны. Прождав еще пару недель северянка все же решила написать заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщают в МВД по Красноярскому краю.

0