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Здоровье29 января 2022 8:42

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 387 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по состоянию на 29 января 2022
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 387 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 387 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

29 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 1 387 человек – это самой большой показатель с начала пандемии. Впервые за все время суточный прирост заболевших превысил тысячу чкловек. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 184 937 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечился от коронавируса еще 491 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 167 543 пациента.

Число летальных случаев от ковида снижается. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 424 пациентов. Госпитализировано 232 человека.

- Под медицинское наблюдение взято 4 362 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 820 159, из них за последние сутки 16 331, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

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