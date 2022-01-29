В Красноярске будут судить женщину, укравшую телефон у собственной дочери Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские передали в суд дело 40-летней женщины, обвиняемой в краже телефона. Как сообщают в ведомстве, она украла телефон у собственной дочери.

20-летняя жительница Ленинского района Красноярска обратилась в полицию, где рассказала, что у нее пропал телефон за 36 тысяч рублей. Оказалось, что кражу совершила мама девушки, когда пришла к дочери в гости. Он взяла гаджет со стола и отнесла в ломбард, получив за смартфон 7 тысяч рублей.

В полиции передают, что на женщину завели уголовное дело по статье «кража». Ей грозит до 5 лет колонии. Телефон же вернули владелице.