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Происшествия29 января 2022 7:08

В Красноярске будут судить женщину, укравшую телефон у собственной дочери

Дело уже передано на рассмотрение
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Красноярске будут судить женщину, укравшую телефон у собственной дочери

В Красноярске будут судить женщину, укравшую телефон у собственной дочери

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские передали в суд дело 40-летней женщины, обвиняемой в краже телефона. Как сообщают в ведомстве, она украла телефон у собственной дочери.

20-летняя жительница Ленинского района Красноярска обратилась в полицию, где рассказала, что у нее пропал телефон за 36 тысяч рублей. Оказалось, что кражу совершила мама девушки, когда пришла к дочери в гости. Он взяла гаджет со стола и отнесла в ломбард, получив за смартфон 7 тысяч рублей.

В полиции передают, что на женщину завели уголовное дело по статье «кража». Ей грозит до 5 лет колонии. Телефон же вернули владелице.