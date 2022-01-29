В Красноярске на Ленина из-за работы на теплосети перекрыта дорожная полоса. Фото: СГК

29 января в Красноярске на улице Ленина из-за работы на теплосети перекрыта вторая права дорожная полоса. Как сообщают в СКГ, на участке меняют неисправные задвижки на тепловой камере.

Энергетики предупреждают водителей и пешеходов, что из-за низкр температуры и сильного пара видимость может быть ограничена. Окончить работы планируется к 16:00 часам.

На время работ в некоторых корпусах СибГУ и других административных зданиях ограничено теплоснабжение. Отопление жилых домов продолжается в штатном режиме.