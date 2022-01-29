В Канске семейная пара попросила хлеба и обокрала квартиру на 40 тысяч рублей. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канске Красноярского края полицейские задержали семейную пару, укравшую ювелирные украшения из квартиры. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, к преступлению оказались причастных 23-летний парень и его 20-летняя жена.

Жительница Канска уехала провожать свою мать, оставив двоих детей в квартире. Когда они остались одни в дверь жилища постучали. Перед уходом мама предупредила детей, что на подобные стуки реагировать не надо, но ребята все-таки открыли через некоторое время. Их увидели парень с девушкой, поднявшиеся на этаж выше.

Они спустились к детям и попросили хлеба. Малыши просьбу выполнили, не обратив внимания, что незваные гости свободно прошли в квартиру. Об этом дети рассказали матери, которая сразу проверила, все ли осталось на месте? Оказалось, что пара украла 2 золотых крестика и 3 цепочки. Общая сумма ущерба – около 40 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали у них же дома. Ими оказались семейная пара. Полицейские забрали все украденное, кроме одной цепочки, которую те успели продать. На супругов завели уголовное дело по статье «кража». Сейчас из проверяют на аналогичные преступления.