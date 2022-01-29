В период НМУ превышения вредных веществ в воздухе Красноярске не зафиксировано Фото: ИВАНОВА Диана

Во время режима «черного неба», действующего в Красноярске, с 27 января, превышения вредных веществ в воздухе зафиксировано не было. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Всего специалисты взяли 6 проб воздуха в местах городской застройки:

- В Красноярске превышений гигиенических нормативов не обнаружено, - заключают в ведомстве.

Несмотря на это, режим НМУ был продлен до 31 января. Кроме того, эксперты исследовали пробы воздуха в Назарове и Минусинске. Так, в Назарове в одной пробе воздуха показатель взвешенных частиц РМ2,5 оказался выше нормы в 1,3 раза, в Минусинске в двух пробах показатель РМ2,5 выше в 1,5-1,7 раз, оксида углерода – в 1,2-1,6 раз.