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Происшествия28 января 2022 17:28

«Пряталась под кроватью и бросалась на полицейских»: у горе-матери из Хакасии забрали двоих детей

Женщина явилась за сыном в школу сильно пьяной, и учителя поняли, что мальчишку пора спасать
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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«Пряталась под кроватью и бросалась на полицейских»: у горе-матери из Хакасии забрали двоих детей. Фото: МВД Хакасии

«Пряталась под кроватью и бросалась на полицейских»: у горе-матери из Хакасии забрали двоих детей. Фото: МВД Хакасии

В Саяногорске полицейские отправили в реабилитационный центр двоих детей. Их мать обвинили в том, что она не исполняла свои родительские обязанности. Вместо этого женщина строила свою личную жизнь и не отказывала себе в больших дозах алкоголя. Когда пришли сотрудники МВД, она вела себя неадекватно. Об этом сообщили региональной полиции.

Началось все с того, что женщина явилась пьяной в школу за сыном. Учителя заявили, что ребенка не отдадут и позвонили в полицию. Но сдержать буйную мать им не удалось. Женщина, выхватив первоклашку у педагогов, сбежала.

- Вскоре 39-летнюю любительницу горячительных напитков полицейские обнаружили в квартире её знакомого, ребёнок находился там же. В момент визита сотрудников, женщина пряталась под кроватью. При общении с инспекторами по делам несовершеннолетних она вела себя агрессивно, не обращая внимания на присутствие сына, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось вскоре, что у женщины есть еще один ребенок – девочка 14 лет. Учитывая обстановку в семье, полицейские направили детей в реабилитационный центр для несовершеннолетних города Черногорска. Мать детей поставят на учет.

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