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Происшествия28 января 2022 12:04

В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры учителям выплатили 10 миллионов рублей

Это неначисленные выплаты для 235 педагогов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры учителям выплатили 10 миллионов рублей

В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры учителям выплатили 10 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

На основе обращения педагогов из Идринского района прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства. И оказалось, что указанные в обращении факты подтвердились: с сентября по декабрь 2021 года работникам муниципальных общеобразовательных учреждений района не начислялась и не выплачивалась ранее предусмотренная надбавка за педагогическую деятельность, - сообщили в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск.

Всего в списке – 235 человек. После того, как прокуратура внесла представление главе Идринского района, несправедливость была устранена, педагоги получили все выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей.

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