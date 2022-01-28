В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры учителям выплатили 10 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На основе обращения педагогов из Идринского района прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства. И оказалось, что указанные в обращении факты подтвердились: с сентября по декабрь 2021 года работникам муниципальных общеобразовательных учреждений района не начислялась и не выплачивалась ранее предусмотренная надбавка за педагогическую деятельность, - сообщили в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск.

Всего в списке – 235 человек. После того, как прокуратура внесла представление главе Идринского района, несправедливость была устранена, педагоги получили все выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей.