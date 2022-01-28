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Происшествия28 января 2022 10:26

Иностранец незаконно вывез из Красноярского края леса на 260 миллионов рублей

Заведено уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Иностранец незаконно вывез из Красноярского края леса на 260 миллионов рублей

Иностранец незаконно вывез из Красноярского края леса на 260 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку таможенного законодательства и выяснила, что в 2018 – 2019 годах из Красноярского края незаконно вывозились большие объемы лесной продукции. Установлено, что объем древесины, ушедший за границу, составляет более 45 тысяч кубометров. А стоимость – более 260 миллионов рублей.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что организатором контрабанды леса стал иностранный гражданин. Прикрывал это международным контрактом. На самом деле на вывоз леса разрешений не получал, положенные налоги и таможенные пошлины не платил.

На основании материалов проверки Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов». Где находится в настоящее время подозреваемый, не сообщается.

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