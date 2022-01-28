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Общество28 января 2022 9:25

Красноярская полиция задержала малолетних вандалов, разрисовавших дом в центре города

Родителей ждут штрафы, подростков – профилактический учет в ОВД
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская полиция задержала малолетних вандалов, разрисовавших дом в центре города

Красноярская полиция задержала малолетних вандалов, разрисовавших дом в центре города

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская полиция задержала малолетних вандалов, которые изрисовали фасад здания на Мира, 53 в центре города. Их оказалось двое – одному 13 лет, другому 14. Попались с поличным в тот момент, когда наносили свои «петроглифы» сомнительной художественной ценности.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, сотрудники проходили по улице, когда их внимание привлекла группа подростков, а один из них рисовал на стене маркером. Двух проводили в отдел полиции, там ими занялся инспектор ПДН.

Была проверка по факту нарушения правил благоустройства. Материалы проверки передали в комиссию по делам несовершеннолетних в администрацию Центрального района города. Отвечать будут родители – им грозит штраф в размере от 500 до 2 000 рублей. А сами подростки, возможно, будут поставлены на профилактический учет в ОВД. Пока что с ними провели воспитательную беседу.

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