Красноярская полиция задержала малолетних вандалов, разрисовавших дом в центре города Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская полиция задержала малолетних вандалов, которые изрисовали фасад здания на Мира, 53 в центре города. Их оказалось двое – одному 13 лет, другому 14. Попались с поличным в тот момент, когда наносили свои «петроглифы» сомнительной художественной ценности.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, сотрудники проходили по улице, когда их внимание привлекла группа подростков, а один из них рисовал на стене маркером. Двух проводили в отдел полиции, там ими занялся инспектор ПДН.

Была проверка по факту нарушения правил благоустройства. Материалы проверки передали в комиссию по делам несовершеннолетних в администрацию Центрального района города. Отвечать будут родители – им грозит штраф в размере от 500 до 2 000 рублей. А сами подростки, возможно, будут поставлены на профилактический учет в ОВД. Пока что с ними провели воспитательную беседу.