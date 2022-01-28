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Общество28 января 2022 6:52

На Богучанской ГЭС выработан 120-миллиардный киловатт-час

На территории Красноярского края растет спрос на электроэнергию
Полина КУЗНЕЦОВА
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Богучанская ГЭС. Фото предоставлено компанией

Богучанская ГЭС. Фото предоставлено компанией

Богучанская ГЭС 27 января 2022 года произвела 120 миллиардов киловатт-часов с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. С начала текущего года станция произвела 1 млрд 399 млн кВт·ч; средняя суточная выработка составила 51,81 млн кВт·ч. Предыдущий рубеж 115 млрд кВт·ч пройден ровно три месяца назад, 27 октября 2021 года.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. Электростанция выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления (Росводресурсы) и Объединенного диспетчерского управления Сибири, своевременно изменяя расходы в соответствии с сезоном по запросам речного транспорта и промышленных потребителей. Средние расходы через гидроагрегаты в январе составили 3537 кубометров воды в секунду, что соответствует нижней границе диапазона, установленного для Богучанской ГЭС решением ЕнБВУ на период до 4 февраля 2022 года.

По данным Филиала Системного оператора – Красноярское РДУ, на территории Красноярского края, и Республики Тыва наблюдается рост спроса на электроэнергию. По итогам 2021 года объем потребления электроэнергии на территории края составил 47 млрд 788,9 млн кВт·ч. Это на 2,4% больше потребления за 2020 год. Выработка электростанций Красноярского края за 2021 год составила 59 млрд 365,6 млн кВт·ч – на 2,7% больше, чем за 2020 год. Выработка тепловых электростанций сократилась на 3,5% (17 млрд 439 млн кВт·ч), выработка гидроэлектростанций увеличилась на 5,6% в сравнении с показателями 2020 года и достигла 41 млрд 926,7 млн кВт·ч.

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