Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 5:57

В центре Красноярска на остановке столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Несколько человек увезли на машинах скорой помощи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В центре Красноярска на остановке столкнулись два автобуса, есть пострадавшие. Фото: пресс-служба полиции города

В центре Красноярска на остановке столкнулись два автобуса, есть пострадавшие. Фото: пресс-служба полиции города

В центре Красноярска, возле остановки «Кинотеатр «Луч» на улице Карла Маркса столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщают пресс-службы сразу двух ведомств – полиции города и прокуратуры.

Предварительная версия ДТП: около 11 часов дня 28 января автобус 43-го маршрута высаживал пассажиров, когда в него сзади въехал 63-й автобус. В первом находилось около 20 человек, во втором около 25. Причины аварии пока устанавливаются, можем предположить и оплошность водителя, и дорожные условия.

Количество пострадавших уточняется. На данный момент известно, у 33-летнего водителя 63-го автобуса перелом голени, его доставили в травмпункт. В БСМП увезли 5 пассажиров из этого автобуса и кондуктора из 43-го. У всех жалобы на головокружение, тошноту и сильные боли.

На месте работает дорожная полиция.

Фото: пресс-служба полиции города

Фото: пресс-служба полиции города

0