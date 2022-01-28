В центре Красноярска на остановке столкнулись два автобуса, есть пострадавшие. Фото: пресс-служба полиции города

В центре Красноярска, возле остановки «Кинотеатр «Луч» на улице Карла Маркса столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщают пресс-службы сразу двух ведомств – полиции города и прокуратуры.

Предварительная версия ДТП: около 11 часов дня 28 января автобус 43-го маршрута высаживал пассажиров, когда в него сзади въехал 63-й автобус. В первом находилось около 20 человек, во втором около 25. Причины аварии пока устанавливаются, можем предположить и оплошность водителя, и дорожные условия.

Количество пострадавших уточняется. На данный момент известно, у 33-летнего водителя 63-го автобуса перелом голени, его доставили в травмпункт. В БСМП увезли 5 пассажиров из этого автобуса и кондуктора из 43-го. У всех жалобы на головокружение, тошноту и сильные боли.

На месте работает дорожная полиция.