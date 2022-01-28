Глава Красноярска утвердил повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Сергей Еремин утвердил повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Напомним, что неделю назад региональное министерство тарифов сообщило, что пошло навстречу пассажирским автоперевозчикам. Правда, не в полном объеме. Предприниматели предлагали варианты увеличения стоимости проезда от 37 до 50 рублей, но им разрешили поднять до 32. Это в автобусах. Перевозки на троллейбусах и трамваях осуществляет муниципальное предприятие, для них установлен новый тариф – 28 рублей.

Как и было анонсировано, изменения вступят в силу с 1 февраля. Подписанные Сергеем Ереминым документы уже опубликованы на официальном сайте администрации города. А во многих автобусах уже появились соответствующие объявления о грядущем подорожании проезда.

Добавим, что это было неизбежно, ведь за последние три года заметно выросла стоимость ГСМ и запасных частей. Предпринимателям необходимо повышать зарплату работникам, чтоб избежать кадровых проблем и сбоев графика маршрутов. Сегодня в городе около сотни автобусов не выходит на линию по причине отсутствия водителей.