Житель Красноярского края забрал ружье и патроны после умершего брата и сел на скамью подсудимых. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Курагинский районный суд вынес приговор жителю таежной деревни Гуляевка, обвиненному в незаконном хранении оружия, патронов и пороха. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в минувшем году при обыске оружие и боеприпасы обнаружили при обыске у молодого человека дома. Он пояснил – все это досталось ему от брата. Тот умер, поэтому 30-летний мужчина забрал все себе. Наследство – это одноствольное ружье калибра 7,62, более 160 граммов пороха и 10 патронов различного калибра.

Проблема была в том, что разрешительных документов не было ни у покойного брата, ни у нынешнего владельца. И он прекрасно осознавал, что это незаконно. И хоть хранилось оружие в разобранном видео, но если нельзя – значит нельзя. На суде обвиняемый вину признал. Приговор получил щадящий – один год лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.