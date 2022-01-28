В Красноярске на «Столбах» вновь появился ледяной водопад Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске у восточного входа в национальный парк «Столбы» вновь появился ледяной водопад. Это уже стало традицией, десятый год красноярские альпинисты сооружают его для своих тренировок. Как стало известно Gornovosti.ru, заливать водопад начали на текущей неделе. А вот когда будет готов – неизвестно. Все зависит от погоды, а она пока не очень радует горожан крепкими морозами.

Заливает водопад красноярский клуб альпинистов. А горожане, далекие от этого вида спорта, зачастую приезжают сюда, чтобы прогуляться и устроить зрелищную фотосессию – место ведь красивое, популярное.

Также здесь можно кататься с горок. Но порой беда с некоторыми туристами – тащат сюда санки, снегокаты, ледянки, тюбинги и лыжи. Место для них не приспособлено. Катаясь на них с горки, есть риск сбить кого-нибудь с ног, попасть под автомобиль, ведь дорога рядом, или удариться о скалы.