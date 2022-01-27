В Красноярске открылась еще одна обновленная детская библиотека

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 января для читателей распахнула двери обновленная Детская библиотека им. Павла Бажова, расположенная по ул. Академика Павлова, 75. Это шестое детское учреждение библиотечного типа, обновленное в нашем городе в рамках краевого проекта «Библиотеки Будущего».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Библиотека была основана в 1952 году. За 70 лет учреждение из маленького помещения в двухэтажном жилом доме выросло в один из крупнейших филиалов Централизованной библиотечной системы для детей им. Николая Островского и значимую точку на культурной карте Кировского района.

Модернизация не просто позволила обновить внешний вид и книжный фонд, но и превратить библиотеку в центр географического погружения для детей разных возрастов. В основу концепции изменений легли мотивы известных сказов Павла Бажова об удивительных сокровищах, таящихся в недрах земли, а также информация о географических особенностях Красноярского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Ежегодно совместными усилиями регионального и муниципального бюджетов мы обновляем одно детское и одно взрослое библиотечное учреждение. После модернизации библиотеки становятся настоящими центрами притяжения горожан, поэтому работе по обновлению учреждений большое внимание уделяет глава города. Важно, что у красноярцев, особенно юных, появляется все больше возможностей читать, проводить досуг, реализовывать свои проекты в ярких и современных библиотеках», – отметила руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова.

В ходе модернизации было проведено перепрофилирование помещений здания – в библиотеке появились игровой зал для дошкольников, отдельные залы для младших и старших школьников, лаборатории для творческих занятий и реализации собственных проектов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все помещения библиотеки оснащены по последнему слову техники – в обновленных залах установлены интерактивные панели и столы, проекторы, новые мощные компьютеры для технического творчества. Из уникальных новшеств – IT-лаборатория с VR-оборудованием. В нашем городе это первый опыт внедрения технологий виртуальной реальности в работу с юными читателями.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин поздравил с открытием библиотеки её коллектив и читателей в видеообращении. Также коллектив библиотеки поздравил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Модернизация библиотек является одним из приоритетных направлений работы администрации Красноярска в области культуры. Она стала возможна благодаря поддержке губернатора Александра Усса и специальному проекту министерства культуры Красноярского края «Библиотеки Будущего». За семь лет в Красноярске, учитывая детскую библиотеку имени Павла Бажова, были полностью обновлены материально-техническая база и внешний облик 13 библиотек.