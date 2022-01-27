В Красноярском крае за сутки от коронавируса погибло 28 человек, заразились 702 пациента, госпитализировано 209

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27 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 702 человека, умерло – 28, госпитализировано 209. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразились 182 643 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 488 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 166 563 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 28 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 386 пациентов.

- Под медицинское наблюдение взято 2 811 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 786 594, из них за последние сутки 17 382, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.