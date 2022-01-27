Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 8:32

Красноярский СФУ перевели на дистанционный режим работы с 31 января

Занятия для студентов будут проходить в удаленном режиме до 12 февраля
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Мария ЛЕНЦ

Студентов красноярского СФУ перевели на дистанционный режим учебы. Как следует из официального сообщения университета, пока удаленные занятия планируют проводить с 31 января по 12 февраля, кроме итоговой аттестации и производственной практики на предприятиях – они пройдут в очном режиме.

Такое решение принято руководством вуза из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Также в приказе ректора есть пометка о том, что все совершеннолетние студенты университета обязаны привиться от ковида до 15 марта. Исключение составят учащиеся с медотводом и те, кто уже перенес коронавирус. К 15 марта должны быть привиты как минимум 80% учащихся.

0