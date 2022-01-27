Красноярский СФУ перевели на дистанционный режим работы с 31 января

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Студентов красноярского СФУ перевели на дистанционный режим учебы. Как следует из официального сообщения университета, пока удаленные занятия планируют проводить с 31 января по 12 февраля, кроме итоговой аттестации и производственной практики на предприятиях – они пройдут в очном режиме.

Такое решение принято руководством вуза из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Также в приказе ректора есть пометка о том, что все совершеннолетние студенты университета обязаны привиться от ковида до 15 марта. Исключение составят учащиеся с медотводом и те, кто уже перенес коронавирус. К 15 марта должны быть привиты как минимум 80% учащихся.