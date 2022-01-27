В Минусинском районе среди привитых от коронавируса администрация разыграет машину березовых дров

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинском районе администрация решила поощрить вакцинировавшихся от коронавируса жителей, а также стимулировать еще тех, кто только раздумывает над прививкой, и разыграть ценный приз – машину березовых дров. Как сообщается на портале руководства района, участвовать могут не все, только те, кто прошел первичную вакцинацию с 25 января 2022 года по 20 февраля 2022 года.

Но чтобы стать претендентом на получение машины дров, одной только вакцинации не достаточно. Также нужно подать заявку на участие в розыгрыше, где необходимо указать номер сертификата о вакцинации, приложить его копию, и отдать документы в администрацию сельсовета по месту своего проживания не менее чем за 3 рабочих дня до проведения розыгрыша. Стимулирующий розыгрыш будет проходить в инстаграм-аккаунте администрации Минусинского района.