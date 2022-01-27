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Общество27 января 2022 7:50

В Железногорске не будут вводить проверку QR-кодов в общественном транспорте

Такая мера обсуждалась, но не будет введена
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях появился документ, якобы сообщающий о том, что в Железногорске введут QR-коды в общественном транспорте. Как сообщает издание «Проспект Мира», выяснилось, что фотография постановления администрации поддельная.

Как гласит документ, якобы с 22 апреля 2022 года продавать билеты пассажирам будет запрещено, если у них не будет QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Как пояснили в администрации ЗАТО, действительно, вопрос о введении проверки QR-кодов в автобусах поднимался и не раз. Но руководством города было принято решение не применять такую превентивную меру по отношению к пассажирам общественного транспорта.

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