МегаФон подготовил свою сеть в Сибири к запуску 5G

Новосибирск готов к новому стандарту связи. Фото предоставлено компанией

Компания МегаФон подготовила к запуску модернизированную сеть, готовую к внедрению 5G в популярных общественных местах Новосибирска. Обновление оборудования позволит перейти на новый стандарт связи. Уже сейчас абоненты компании могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 400 Мбит/с – в 2 раза быстрее чем ранее.

На базовых станциях установлено оборудование 5G Ready, которое поддерживает все действующие в настоящее время поколения связи. Новые технологии доступны в двух локациях Новосибирска. В центральной части города – Красный проспект, Первомайский сквер, улица и площадь Ленина, где сосредоточены основные культурные и деловые объекты города. Кроме того, новая сеть охватывает верхнюю зону Академгородка, где находится один из крупнейших вузов России, НГУ, и популярные места для прогулок новосибирцев и гостей города. Базовые станции МегаФона в этих общественных пространствах обслуживают в среднем более 165 тысяч человек в месяц, которые используют свыше 30 ТБ мобильного трафика.

Обновление сети позволяет абонентам компании получить на пользовательских устройствах, поддерживающих агрегацию частот, скорости мобильного интернета более 400 Мбит/с. Это в 9 раз больше, чем средняя скорость загрузки 4G МегаФона в Новосибирской области, по данным последнего исследования международной компании Ookla. А тестирование технологии 5G с использованием модернизированного оборудования и смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 5G показало скорость загрузки свыше 500 Мбит/с.

– Подготовка сети МегаФона в Новосибирске к запуску 5G даст стимул для дальнейшего развития сетей пятого поколения в регионе, которое в свою очередь открывает новые возможности для цифрового развития области, - отметила Галия Сайфутдинова, директор МегаФона в Новосибирске. – Стабильная, высокая скорость передачи данных и минимальные задержки позволят корпоративным клиентам и государственным заказчикам реализовывать проекты, связанные с промышленным интернетом вещей, беспилотным транспортом, видеонаблюдением и видеоаналитикой.