В Красноярске ночью в пятницу ожидается похолодание до -33 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В грядущую пятницу 28 января в Красноярске ожидается около -12 градусов, однако ночью специалисты Среднесибирского УГМС предупреждают о похолодании до -33 градусов.

В Гидрометцентре передают, что в краевом центре будет безветренно и пасмурно. Днем помимо 12-градусного мороза в Красноярске ожидается почти полный штиль, будет облачно, но без осадков. Ночь же синоптики обещают холодной, температура опустится до -22 градусов. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Среднесибирском УГМС сообщают, что на загородных автотрассах возможен гололед.