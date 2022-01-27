В школах Красноярского края появятся более 3 000 новых мест в 2022 году

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В Красноярском крае запланировано создать более 3000 новых мест для школьников в 2022 году. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они появятся благодаря строительству 7 новых школ и 1 пристройки.

В крае уже завершается стройка новой школы на 275 мест в Рыбинском районе, также активно ведутся работы над возведением самой крупной школы за Уралом на 1550 мест в Красноярске. Строительство самого большого учебного заведения идет с опережением графика, кое-где уже установлены окна и заканчивается создание теплового контура. Срок сдачи – август 2022 года. Возведение новой школы стало возможным благодаря нацпроекты «Образование» и находится на контроле губернатора Александра Усса.

До конца 2022 года в рамках региональной программы «Развитие образования» завершится строительство школ в Манском, Мотыгиснком, Абанском районах. Также будет сдана пристройка в Богучанском районе.

Как отмечает министр образования Красноярского края Светлана Маковская, появление новых мест для школьников является приоритетом в деятельности правительства. Новые школы строятся не только в крупных городах, но и небольших населенных пунктах с учетом всех современных требований. Учебные заведения будут оснащены интерактивными досками, проекторами, сканерами. Здания получат более совершенные системы вентиляции, отопления и кондиционирования.

Напомним, что в ближайшие 3 года в Красноярском крае планируется построить несколько социальных образовательных объектов. В списке 3 детских сада, 15 школ, центр подготовки кадров для АПК, новый детский технопарк. Также будет разработана проектная документация на строительство еще 10 объектов образования. На эти цели из бюджета предусмотрено 214 миллиардов рублей, из которых в 2022 году – 74,9 миллиардов. Что касается детских садов, то новые здания появятся в Академгородке, в районе Кардиоцентра, в Покровке, а также дополнительный корпус детсада №231 на Красной Армии и в 4-м микрорайоне на Бугаче. Также будут направлены деньги на капремонт 7 детских садов.

Отметим, что в 2022 году в крае прогнозируется 148 тысяч дошкольников, 363 тысячи школьников. И в техникумах и колледжах края будут учиться около 43 тысяч человек.