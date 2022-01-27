ВТБ поддержал Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин»

Банк ВТБ поддержал проведение XXXIII Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Спортивное событие мирового масштаба, ставшее визитной карточкой края, в этому году проходит с 27 по 30 января в Красноярске. Здесь соберутся спортсмены из 13 стран ближнего зарубежья, Европы и США.

Управляющий филиалом банка ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева отметила: «Поддержка российского спорта – одно из важных направлений в социальной деятельности банка. В рамках программы "Спортивная страна" ВТБ поддержал одно из знаковых событий для Красноярского края – организацию международного турнира по вольной борьбе “Иван Ярыгин”. Уверена, что этот спортивный праздник станет запоминающимся событием в жизни края. В этом году свое участие в турнире подтвердили 300 участников, которые поборются за победу в 10 весовых категориях, и это говорит о том, как важно и престижно для профессиональных борцов принимать участие в этом турнире».

Для справки:

Поддержка турнира осуществляется в рамках общебанковской программы «Спортивная страна». В Красноярске находится одна из лучших в мире академий вольной борьбы. Здесь работал Дмитрий Георгиевич Миндиашвили, легендарный тренер XX века, наставник Ивана Ярыгина. По традиции на турнире в Красноярке участвуют сильнейшие спортсмены мира, а также борцы, только начинающие свой путь на международной арене.